Zu Star Wars: The Old Republic kam im Dezember das neue Update Knights of the Eternal Throne heraus, doch damit ist noch lange nicht Schluss. Bereits im Januar kommen neue Inhalte und eine grobe Roadmap für 2017 steht auch schon fest.

Star Wars: The Old Republic geht auch 2017 gut weiter.

Zum Thema Star Wars: The Old Republic ab 6,65 € bei Amazon.de Star Wars: The Old Republic steht nicht still und auch nach dem Release von Knights of the Eternal Throne geht es weiter in der weit, weit entfernten Galaxie. In einem Interview gegenüber der Seite mmorpg.com verriet Bioware-Mitarbeiter Ben Irwing einige Details zur Roadmap 2017 in SWTOR.

Nochmal in schwer

Die erste Neuerung zu SWTOR soll bereits im Januar kommen. Am 24. 01. 2017 erscheinen alle 25 Story-Episoden aus den letzten beiden Addons als »Meister Kapitel«. Dabei handelt es sich um schwerere Varianten der regulären Story-Episoden. Diese können wir allerding so oft spielen, wie wir wollen.

Kommen womöglich bald Kampfläufer ins PvP von Star Wars: The Old Republic?

Weiterhin will Bioware auf die größte Kritik am neuen Addon eingehen: Das Galaktische Kommando. Dieses sei zu zufallsabhängig und würde so bei vielen Spielern zu Stress und Frust führen, da sie so sehr lange bräuchten, um spezielle Ausrüstung zu erbeuten. Daher will Bioware grundlegende Änderungen vornehmen und zusätzliche Pfade schaffen, über die wir an Loot kommen.

Zuletzt kam noch die Idee zur Sprache, ob man nicht vielleicht die coolen Kampfläufer - beispielsweise aus dem ersten Kapitel von Eternal Throne - im PvP einsetzen könne. Solch eine PvP-Option könnte es durchaus geben, aber man müsse prüfen, in wie weit dies Sinn ergäbe. Wahrscheinlich als Power-Up, das den Spieler in einen Läufer verwandelt, ähnlich also wie in Battlefront.