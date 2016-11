Der finale PC-Patch 1.2 für ?The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition ist da. ?

Das Team von Bethesda Softworks hat Gas gegeben und wenige Tage nach der Beta-Version die finale Fassung des PC-Update 1.2 für The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition veröffentlicht.

An den Patch-Notes hat sich seit dem Beta-Release nichts verändert. Somit stehen nach wie vor die allgemeine Verbesserung der Performance sowie der Stabilität von Skyrim: Special Edition im Vordergrund. Außerdem haben die Entwickler einen Crash-Bug behoben, der beim Laden eines Spielstands auftreten konnte. Hier die Übersicht der Änderungen:

General stability and performance improvements

Fixed issue related to using alt-tab while playing the game (PC)

Fixed issue with water flow not rendering properly

Fixed crash related to changing from werewolf back to human form

Fixed crash related to reloading after changing Load Order of mods