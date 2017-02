The Elder Scrolls Online: Morrowind erhält erstmals einen Gameplay-Trailer. Darin sehen wir die neue Hüter-Klasse und einige der beeindruckenden Schauplätze der neuen Spielwelt.

Von Jürgen Stöffel |

The Elder Scrolls Online: Morrowind wird das nächste Kapitel zu Zenimax Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online. Als die ESO: Morrowind Anfang Februar angekündigt wurde, gab es einen schicken CGI-Cinematic-Trailer, aber Gameplay sahen wir nur in vereinzelten Screenshots. Mit dem just veröffentlichten Gameplay-Trailer zu Morrowind ändert sich dies.

Seyda Neen, Klippenläufer und Vivec

Die Spielszenen aus dem Gameplay-Trailer »Return to Morrowind« zeigen im Schnelldurchlauf alle Features des Addons. Beispielsweise die vertraute Stadt Seyda Neen, in der bereits das Ur-Morrowind vor 15 Jahren startete. Ebenfalls mit dabei: Garstige Klippenläufer. Sowohl in ihrer wilden und nervigen Form als Feinde als auch als beschwörbare Kampfviecher kommen die Biester vor.

Der Klippenläufer-Sturzflugangriff ist übrigens eine Fähigkeit des Hüters, der neuen Klasse aus Morrowind. Der Hüter im Video trägt auch ein schickes neues Rüstungsset, das wir uns in Morrowind verdienen können. Diese Ausrüstung ist auch bitter nötig, wenn man die düsteren Dungeons und Pilzgrotten im Video betrachtet. Zum Abschluss sehen wir dann sogar den Gott Vivec selbst, der in seinem Palast auf uns wartet.