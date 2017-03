Seit dem Release des Horror-Spiels im Jahr 2014 ist es ruhig geworden um ein mögliches Sequel. Nun gibt eine veröffentlichte Jobanzeige Hinweise auf einen Nachfolger.

Von David Gillengerten |

Wird doch noch ein Nachfolger von The Evil Within erscheinen? Eine Stellenausschreibung gibt Hinweise auf ein Sequel.

Zum Thema The Evil Within ab 4,99 € bei Amazon.de The Evil Within für 17,99 € bei GamesPlanet.com The Evil Within könnte einen Nachfolger erhalten - das sagte Bethesda-PR-Chef Pete Hines in einem Interview im August 2016. Seitdem gab es keine neuen Hinweise darauf, dass der Horror-Titel von Shinji Mikami, seines Zeichens Erfinder von Resident Evil, fortgeführt wird.

Nun ist jedoch eine Stellenausschreibung im NeoGAF-Forum aufgetaucht, die den Schluss zulässt, dass ein The Evil Within 2 in Entwicklung ist. Laut der Ausschreibung wird ein Mitarbeiter für Übersetzung und Qualitätssicherung gesucht. Er soll an »Psycho Break 2« mitarbeiten - dies ist der Titel, den The Evil Within in Japan trug.

Natürlich handelt es sich dabei um keine klare Bestätigung. Es ist jedoch nach langer Zeit ein neues Lebenszeichen. The Evil Within präsentierte sich damals als »schöner, klassischer Survival-Horror der härteren Sorte«. Man darf gespannt sein, was der mögliche Nachfolger so kann.