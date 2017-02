Nach dem Kinohit The Lego Movie geht es erst im Frühjahr 2019 mit einem Sequel zum Animationsspaß in den Kinos weiter. Jetzt hat Warner einen neuen Regisseur gefunden.

Nach dem Kinoerfolg von The Lego Movie arbeitet Warner Bros. an einer Fortsetzung. Zuletzt wurde der Kinostarttermin um ein Jahr nach hinten auf das Frühjahr 2019 verschoben. Inzwischen hat der neue Animationsspaß einen neuen Regisseur gefunden: Mike Mitchell.

Shrek-Regisseur dreht Lego Movie 2

Regisseur Mike Mitchell hat bereits für DreamWorks den Animationsspaß Für immer Shrek (2010) inszeniert und im vergangenem Jahr den Animationsfilm Trolls in die Kinos gebracht, der für einen Oscar für Justin Timberlakes Song nominiert wurde. Mit dem neuen Lego-Film wird er die Nachfolge der Regisseure Chris Miller und Phil Lord antreten, die inzwischen die Dreharbeiten zum Han-Solo-Film aus dem Star-Wars-Universum aufgenommen haben.

Früherer Regisseur wurde gefeuert

Ursprünglich sollte der noch wenig bekannte Rob Schrab (Autor von Monster House) das neue Kinoabenteuer Lego Movie 2 drehen, jedoch kam es anscheinend zu kreativen Differenzen zwischen ihm und dem Studio.

Wie nun das neue Animationsabenteuer mit Emmet weitergeht, ist noch nicht bekannt. Eine erste Drehbuchfassung stammt noch von Chris Miller und Phil Lord und wird inzwischen von Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman) umgeschrieben. In den USA ist der Film für Februar 2019 angekündigt.

Nächste Lego-Filme: Batman und Ninjago

Lego-Fans können sich in diesem Jahr auf gleich zwei Animationsabenteuer in den Kinos freuen: The Lego Batman Movie geht bereits in dieser Woche am 9. Februar an den Start, gefolgt von Lego Ninjago am 21. September 2017.

