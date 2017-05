Besitzer des Robo-Shooters The Signal from Tölva dürfen sich auf eine kostenlose Erweiterung freuen. Und sollten sich besser warm anziehen.

Von Johannes Rohe |

Auf Tölva wird es eisig. Ein kostenloses Addon soll eine neue verschneite Umgebung ins Spiel bringen.

Können Roboter frieren? Wir wissen es nicht, aber Besitzer des Spieler The Signal from Tölva könnten es bald herausfinden. Das Entwicklerstudio Big Robot hat angekündigt noch dieses Jahr eine kostenlose kleine Erweiterung für ihr Spiel zu veröffentlichen - und so viel verrät man bereits: Es wird Schnee geben.

Ein neues Kampagnenszenario führt Spieler in eine neue Region an der Oberfläche des Planeten Tölva, wo uns bittere Kälte ins Robo-Gesicht schlägt. Das Addon soll Spielern »ein paar Stunden Kämpfe und Erkundung sowie einzigartige Geheimnisse und neue Robo-Lebensformen bieten.

Anschließend wolle man schauen, ob die Spieler sich ein weiteres Update der Kampagne wünschen, und wie man solche Wünsche umsetzen könne.

The Signal From Tölva ist ein Sci-Fi-Erkundungs-Shooter, in dem man einen Roboter aus der Ego-Perspektive über die Oberfläche des titelgebenden Planeten steuert, um einem mysteriösen Signal auf den Grund zu gehen. Das gleiche Ziel verfolgen in den uralten Ruinen einer längst ausgestorbenen Zivilisation allerdings bereits andere, feindselige Roboter. Im Kampf um die territoriale Kontrolle auf Tölva kann man andere Roboter zur eigenen Unterstützung anheuern.

Quelle: Steam