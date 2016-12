Noch bis zum 13. Dezember 2016 erhalten die Benutzer von Twitch Prime die erste Staffel des Adventures The Walking Dead als Geschenk.

Von Andre Linken |

Für Benutzer von Twitch Prime gibt es derzeit das Adventure The Walking Dead: Season 1 kostenlos.

Bereits Anfang dieses Monats hatten wir die ersten Goodies vorgestellt, die Benutzer von Twitch Prime im Dezember erhalten. Jetzt gibt es die nächste Überraschung.

Wie auf der offiziellen Webseite zu lesen ist, gibt es die erste Staffel des Adventures The Walking Dead kostenlos zum Download. Allerdings dürfen Sie sich nicht allzu viel Zeit damit lassen, da die Aktion bereits am 13. Dezember 2016 wieder endet.

Um The Walking Dead: Season 1 herunterladen zu können, benötigen Sie zunächst den entsprechenden Twitch-Client. Den finden Sie gemeinsam mit einer genaueren Anleitung auf der offiziellen Webseite.

Das ist The Walking Dead: Season 1

In der aus fünf Episoden bestehenden Adventure-Umsetzung der Comic- und TV-Serie The Walking Dead erlebt der Spieler die Zombie-Apokalypse in der Haut des entflohenen Sträflings Lee. Der trifft unterwegs auf ein kleines Mädchen, deren Eltern den Zombies zum Opfer gefallen sind. Um zu Überleben, muss der Spieler kleinere Rätsel lösen und stets schwere Entscheidungen treffen: Hilft man anderen Überlebenden oder sucht man sein Heil lieber in der Flucht?

