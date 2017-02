Telltale hat mit einem kurzen Trailer den Retail-Termin für The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier bestätigt. Zum Release soll die Ladenversion die ersten beiden Episoden enthalten.

Von Elena Schulz |

Telltale hat den Release-Termin der Retail-Version von The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier bestätigt. Die dritte Staffel der Adventure-Reihe soll im Europa ab dem 3. März in den Läden stehen.

Da das schon bald ist, sind in der Ladenversion nur die ersten beiden Episoden enthalten. Die wurden digital bereits im Dezember veröffentlicht. Für alle weiteren Episoden ist ein Zugang enthalten.

Die dritte Episode »Above the Law« soll ebenfalls im März für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden - einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht. Ob es sich lohnt, wieder einzusteigen, lässt sich in unserem Episoden-Test nachlesen.