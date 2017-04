Nach dem spektakulären Ende der letzten Episode kündigt Telltale Games an, dass die vierte Episode der dritten Season von The Walking Dead bereits in wenigen Tagen erscheinen soll.

Von Manuel Fritsch, Dom Schott |

Die vierte Episode der dritten Season von The Walking Dead: A New Frontier erscheint am 25. April 2017.

In wenigen Tagen erscheint die vierte Episode von The Walking Dead: A New Frontier. Wie die Entwickler via Twitter verraten, soll »Thicker than Water« bereits am 25. April 2017 für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Außerdem bereitet uns ein Teaser (am Ende der News eingebunden) auf die sich zuspitzenden Ereignisse in der dystopischen Zombie-Welt der dritten Season der cineastischen Adventure-Serie vor.

We have a release date AND trailer for Episode 4 of @telltalegames' #TheWalkingDead: A New Frontier: https://t.co/m9nyz2nxU8 pic.twitter.com/q1fhxlVOVC — The Walking Dead (@TheWalkingDead) April 20, 2017

Aktuell hat Telltale Games außerdem mit Guardians of the Galaxy ein weiteres neues Franchise unter Vertrag genommen, dessen erste Episode bereits erschienen ist. Die Übersicht mit Test-Wertungen zu Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - Episode 1 zeigt bisher ein noch recht gemischtes Feld.