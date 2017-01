Das Kartenspiel Titanfall: Frontline hätte ein Spinoff zum Mech-Shooter werden sollen, wurde aber gecancelt. Trotzdem will man die Arbeit an Titanfall Mobile Games nicht aufgeben.

Von Elena Schulz

Titanfall: Frontline wurde eingestellt. Ein Mobile Game im Titanfall-Universum soll aber trotzem kommen.

Im September hat der Titanfall-Entwickler Respawn ein Mobile-Spinoff zu Titanfall 2 angekündigt. Titanfall: Frontline sollte ein Card Game im Stil von Hearthstone werden und im Universum des Mech-Shooters angesiedelt sein. Nun wurde die Entwicklung aber eingestellt.

Studio-Chef Vince Zampella erklärt dazu auf Facebook:

Es ist unser Ziel, die besten Titanfall Mobile Games zu entwickeln, die die flotte Action, Mobilität und natürlich die Kraft der Titans in dieser ikonischen Serie zeigen. Wir haben viel aus dem Beta-Test von Titanfall: Frontline gelernt, aber uns ist letzten Endes bewusst geworden, dass die Spielerfahrung noch nicht dazu bereit war, das intensive Action-Gameplay genauso wie Titanfall zu vermitteln. Auch wenn es nie einfach ist, ein Spiel zu canceln, freuen wir uns darauf ein paar von den Konzepten, bei denen wir mit den Spielern übereingestimmt haben, für zukünftige Titanfall-Mobile-Spiele zu verwenden.

Die aktuell laufende Closed Beta wird deshalb in den nächsten Tagen eingestellt, endgültig offline gehen die Server dann am 20. Januar 2017. Karten-Spinoffs sind tatsächlich keine so abwegige Idee, auch The Witcher 3 bekommt mit dem Ingame-Spiel Gwent einen eigenen Hearthstone-Ableger, ebenso The Elder Scrolls mit The Elder Scrolls: Legends.