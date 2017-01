Im offiziellen Forum war für kurze Zeit der Release-Termin für sowohl das Update 1.6 als auch den DLC »Last Stand« von The Division zu finden. Mittlerweile ist diese Angabe jedoch wieder verschwunden. Zumindest gibt es die vorläufigen Patch-Notes.

Das Update 1.6 sowie der DLC »Last Stand« für The Division erscheint am 28. Februar 2017 - oder etwa doch nicht?

Zumindest war das für kurze Zeit im offiziellen Forum zu lesen. Demnach gehen die Testserver mit den neuen Inhalte bereits am 24. Januar online, so dass die Spieler genügend Zeit haben, um die Neuerungen genau unter die Lupe zu nehmen.

Doch bereits wenige Minuten später hat Ubisoft den konkreten Release-Termin wieder entfernt. Es stellt sich nun die Frage, ob es sich dabei um einen falschen Termin oder eine vorschnelle Information gehandelt hat. Die Kollegen von Mein-MMO.de haben jedenfalls noch rechtzeitig einen Screenshot anfertigen können, auf dem der 28. Februar 2017 als Release-Termin zu sehen ist.

Vorläufige Patch-Notes sind bekannt

Des Weiteren hat Ubisoft die vorläufigen Patch-Notes sowohl für das Update 1.6 als auch den DLC »Last Stand« für The Division veröffentlicht. So soll es unter anderem drei neue Dark-Zone-Klassen (DZ 7-9) kostenlos für alle Spieler geben. Außerdem wird der neue Last-Stand-Modus eingeführt, ein objektbasierter PvP-Modus innerhalb der Dark Zone. Die Spieler werden in eigenständigen Sessions in »8 vs 8«-Matches antreten können.

Die vollständigen Patch-Notes finden Sie im offiziellen Forum.

