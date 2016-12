Das Action-Adventure Troll and I erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft: die zwischen einem Jugendlichen und einem riesigen Troll. Unglücklicherweise trifft das Duo auf jede Menge Troll-Hasser.

In Troll and I sind wir nie alleine: Unser Troll kämpft immer an unserer Seite. Zwischen Protagonist Otto und dem riesigen Troll können wir jederzeit hin-und herwechseln.

In der Welt des Action-Adventure Troll and I haben Trolle einen schlechten Ruf. Wir werfen Vorurteile über Bord und freunden uns trotzdem mit einem der hünenhaften Wesen an. Das bringt allerdings einige Probleme mit sich, denn brutale Troll-Jäger haben sich die Ermordung unseres Gefährten auf die Fahne geschrieben.

Eine ungleiche Freundschaft

Otto ist ein Teenager, der in einem kleinen skandinavischen Dorf aufwächst. In seiner Welt stellen Trolle eine reale Bedrohung dar und die Menschen fürchten die mythischen Kreaturen. Als eines Tages rücksichtslose Jäger auf der Suche nach einem der pelzigen Wesen Ottos Dorf in Schutt und Asche legen, muss der Junge ganz alleine die Flucht antreten.

Der Trailer zu Troll and I stellt die Beziehung der Protagonisten vor, die an die Mensch-Monster-Verbindung von The Last Guardian erinnert.

In einer Höhle trifft Otto schließlich auf den Gejagten und freundet sich mit ihm an. Von diesem Zeitpunkt an kämpft, erforscht und schleicht das Duo gemeinsam durch Ottos Heimatland, muss allerhand Rätsel lösen und versuchen, den Jägern entgültig das Handwerk zu legen.

Ein Abenteuer für zwei

Troll and I kann man wahlweise alleine, oder zu zweit im lokalen Koop-Modus via Splitscreen spielen und dabei sowohl Otto, als auch den Troll direkt steuern. Im letzteren ist man an einen der beiden Charaktere gebunden, spielt man alleine, kann man nach Belieben zwischen den beiden hin-und herwechseln.

Die unterschiedlichen Kräfte der Protagonisten ergänzen sich gegenseitig: Der Troll kann mächtige Angriffe ausführen, bewegt sich aber behäbig, während Ottos mit Schnelligkeit ausgleicht, was ihm an Stärke fehlt. Diverse Waffen baut man sich selber aus Materialien zusammen, die man in der Wildnis von Skandinavien auftreiben kann.

Informationen zum Release von Troll and I

Das Action-Adventure des britischen Entwicklers Spiral House soll am 24. März sowohl für den PC als auch für die PS4 und die Xbox One erscheinen.