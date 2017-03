Wir zeigen die Elite-Einheiten der Space Marines mit ihren Fähigkeiten, Unlocks und Doktrinen in Dawn of War 3.

Elite-Einheiten sind eins der wichtigsten Spielelemente von Dawn of War 3. Vor jeder Partie wählen wir drei davon, alle erfüllen unterschiedliche Rollen und bringen eigene Fähigkeiten mit. Im Spiel rufen wir sie dann für Elite-Punkte aufs Schlachtfeld, die langsam über Zeit generiert werden.

Neben ihren eigenen Fähigkeiten verstärken Elite-Einheiten unsere Armee auch noch durch eine Elite-Doktrin. Das ist ein globaler Bonus, der etwa eine bestimmte reguläre Einheit verstärkt. Nach der Partie kassiert die Einheit Erfahrung und levelt dadurch in 10 Stufen auf.

Elite-Einheiten schalten durchs Aufleveln neue Belohnungen wie Doktrinen, Skins und Schädel frei.

Dabei schaltet sie unter anderem eine zweite Doktrin frei, dann können wir uns vor jedem Spiel für eine davon entscheiden. Später lässt sich diese zweite Doktrin auch als Armee-Doktrin ausrüsten, unabhängig von der Elite-Einheit. Neben unseren drei Elite-Einheiten wählen wir nämlich vor jeder Partie auch noch drei Armee-Doktrinen und passen unsere Armee so weiter an.

Außerdem verdienen wir durch Levelups der Elite-Einheiten Schädel, eine Ingame-Währung, mit der wir neue Elite-Einheiten und Doktrinen freischalten. Diese Schädel können wir nicht nur Echtgeld kaufen, es handelt sich um eine reine Spielwährung. In diesem Artikel zeigen wir alle fünf bisher bekannten Elite-Einheiten der Space Marines. Im finalen Spiel sollen vier weitere dazukommen.

Flexibler Fernkampf-Infanterietrupp, der mit verschiedenen Waffen ausgerüstet werden kann, um hohen Schaden zu verursachen.

Doktrinen des Kill Team Ironmaw - Level 1: Elite-Doktrin Deathwatch Presence - Death from Above Das Kill Team Ironmaw kann im Gegensatz zu anderen Elite-Einheiten an jedem aufgedeckten Punkt auf der Karte gerufen werden und andere Elite-Einheiten können in seiner Nähe gerufen werden. - Level 3: Alternative Elite-Doktrin Deathwatch Command - Landspeeder Mark Landspeeder-Angriffe decken Feinde für eine bestimmte Zeit auf und senken ihre Rüstung. - Level 8: Armee-Doktrin Deathwatch Command - Landspeeder Mark Diese Doktrin kann nun auch ohne die Elite-Einheit als Armee-Doktrin ausgewählt werden.

Vielseitiger Psioniker, dessen Zaubersprüche Verbündete stärken und Feinden Steine in den Weg legen.

Fury of the Ancients (aktive Fähigkeit): Blitzschlag, der alle Feinde in einer Linie schädigt und Verbündete beschleunigt.

Gabriel stürmt mit seinem Hammer eine Orkstellung.

Nahkampfstarker Held, der hohen Flächenschaden anrichtet und seine Gegner stört.

Schwer gepanzerter Infanterietrupp, der besonders effektiv gegen Gebäude und andere Einheiten mit dicker Rüstung ist.

Solarias Fähigkeiten können ganze Armeen schwächerer Einheiten ausradieren.

Gewaltiger Mech, der massiven Schaden in einem großen Gebiet anrichtet und mächtiger wird, je länger der Kampf dauert.

Gets Hot! (passive Fähigkeit): Solarias Mech läuft mit jedem Schuss und jeder Fähigkeit heißer. Wenn er überhitzt, richtet Solaria mehr Schaden an, bewegt sich aber langsamer.

Gatling Barrage (aktive Fähigkeit): Solaria feuert ihre Gatling-Kanonen auf alle Feinde in einem Kegel vor ihr. In überhitztem Zustand lässt sie einen Dampfstoß ab, der Feinde in einem Kreis um sie herum schädigt und zurückwirft.

Doktrinen von Imperial Knight Solaria



- Level 1: Elite-Doktrin Solaria's Presence - Inferno Missiles

Solange Solaria auf dem Feld ist, verbrennen die Raketen der Whirlwind-Artillerie den Boden und richten Schaden über Zeit an.



- Level 3: Alternative Elite-Doktrin Solaria's Command - Fire on the Move

Space Marines mit Boltern können aus der Bewegung feuern.



- Level 8: Armee-Doktrin Solaria's Command - Fire on the Move

Diese Doktrin kann nun auch ohne die Elite-Einheit als Armee-Doktrin ausgewählt werden.