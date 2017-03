So früh hätten wir nicht mit Dawn of War 3 gerechnet: Entwickler Relic Entertainment hat das offizielle Releasedatum schon auf den April 2017 gesetzt.

Von Maurice Weber |

Der Release-Termin für Dawn of War 3 steht: Am 27. April 2017 ist es soweit - überraschend früh! Sechs Jahre nach Dawn of War 2: Retribution geht die Warhammer-Strategieserie von Relic damit endlich weiter. Die lange Wartezeit entstand aus der Pleite von Publisher THQ, der damals die Rechte an Warhammer 40.000 hielt. Der neue Serienteil erscheint nun bei Sega.

Dawn of War 3 will das beste aus den beiden Vorgängern vereinen. Neben den Helden aus dem zweiten Teil kehren die größeren Schlachten und der Basisbau aus dem ursprünglichen Dawn of War zurück. Ob der Plan aufgeht, verrät unsere Preview mit den sechs wichtigsten Erkenntnissen aus dem Multiplayer.