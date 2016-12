In World of Warcraft werden die legendären Items bald gründlich überarbeitet. Laut den Entwicklern sind einige davon zu stark, andere jedoch zu wenig nützlich. Mit Patch 7.1.5 soll sich dies ändern.

Von Jürgen Stöffel |

In World of Warcraft: Legion werden viele Items bald andere Werte erhalten.

In World of Warcraft sind legendäre Items selten und schwer zu bekommen. Leider sind sie derzeit auch unterschiedlich nützlich. Manche Legendaries bringen starke Boni, die in jeder Situation einen Nutzen haben. Andere jedoch taugen nur in bestimmten Szenarien etwas. Wer solch ein Item bekommen hat, ist daher oft nicht glücklich mit seiner Beute.

Dies will Blizzard nun bald ändern. Community Manager Lore hat bereits im WoW-Forum angekündigt, dass man vorhabe, die Werte der legendären Items gehörig anzupassen. Gegenstände, die stark und in jeder Situation einsetzbar wären, würde man im Gegenzug nerfen. Dafür sollen Legendaries, die nur in bestimmten Situationen sinnvoll einsetzbar wären, einen ordentlichen Buff erhalten. Wann genau die legendären Items in WoW angepasst werden, ist noch nicht klar. Update 7.1.5 soll aber voraussichtlich Anfang 2017 erscheinen.