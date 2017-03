Command & Conquer: Generals - Rise of the Reds - Warum ist das dein Lieblingsspiel?

Sonntag, 12. März 2017 um 07:00

Unser heutiger Gast heißt Jurij und bei dem Namen ist ihm die Liebe zur Strategiereihe Command & Conquer ja förmlich in die Wiege gelegt. Sein absolutes Lieblingsspiel ist aber nicht C&C: Alarmstufe Rot 2 - Yuris Rache, sondern der ungewöhnlichste Serienvertreter, Command & Conquer: Generals. Mit der kostenlosen Mod Rise of the Reds wird Generals noch vielfältiger, denn es werden zahlreiche neue Einheiten und sogar zwei ganze Fraktionen - Europa und Russland - hinzugefügt.

Mehr: Zur offiziellen Modseite von Rise of the Reds

In unserem Video-Format Dein Lieblingsspiel stellen unsere Leser und Zuschauer Johannes ihr ganz persönliches Lieblingsspiel vor. Egal ob Mod, AAA-Titel mit Twist oder abgedrehte Nischen-Simulation. Sie wollen auch mal mit Ihrem Lieblingsspiel in die Sendung? Dann schreiben Sie eine kurze Bewerbung an jrohe@gamestar.de, in der sie erklären, warum es ihr Lieblingsspiel verdient hat, mal ausführlich vorgestellt zu werden.