Dein Lieblingsspiel: Fishing Planet - »Spannender als die Fußball EM«

Sonntag, 04. Dezember 2016 um 07:00

Angeln ist nach wie vor eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Die Ruhe, die Natur und der Kampf mit dem Fisch machen das Fischen für viele zum erholsamen Hobby. Aber macht das auch virtuell am PC Spaß? Ja, sagt Johannes' Gast in dieser Folge der Video-Reihe Dein Lieblingsspiel. Sebastian spielt für sein Leben gern die Free2Play-Angelsimulation Fishing Planet. Im Spiel sitzt er aber nicht nur faul am See, sondern kämpft in Turnieren um echtes Preisgeld oder organisiert sogar selbst Wettbewerbe. So ein Wettkampf ist »spannender als Deutschland gegen Italien bei der EM«, sind Sebastian und seine Angelfreunde überzeugt. Auf seinem YouTube-Kanal UnderwaterFrank kann man Sebastian beim Angeln zusehen und findet jede Menge Tutorials, die den Einstieg ins Anglerleben erleichtern.

Mehr tolle Lieblingsspiele unserer User:

