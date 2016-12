Die Zwerge - »Selbst gute Spiele haben's auf Steam schwer« - Interview-Video mit Jan Theysen

Samstag, 03. Dezember 2016 um 10:15

Jan Theysen und sein Team bei KING Art Games haben mit Die Zwerge ein Spiel zu einer der erfolgreichsten deutschen Fantasy-Buchserien gemacht. Wir haben den Entwickler ausgefragt: Wie kam das zustande und wie lief die Zusammenarbeit mit Bestsellerautor Markus Heitz? War der ähnlich abgeneigt gegenüber Computerspielen wie Witcher-Autor Andrzej Sapkowski?

Außerdem diskutieren wir den aktuellen Stand der deutschen Spieleindustrie. In letzter Zeit gab es einige schlechte Nachrichten, von Entlassungen bei Daedalic bis zu eingefrorenen Preisgeldern beim deutschen Computerspielepreis. Und selbst ganz große internationale Spiele tun sich schwer damit, so viel zu verkaufen wie früher. Woran liegt das, ist die Lage tatsächlich so schlimm und was können Entwickler tun, um dem entgegenzuwirken?

Und wo wir Jan Theyen schonmal da hatten, haben wir mit ihm auch noch in einer Video-Talkrunde über die Faszination Fantasy im Allgemeinen gesprochen. Im Test zu Die Zwerge zeigte sich übrigens, dass die sich auch in diesem Spiel wiederfindet, vor allem wegen der gelungenen Story.