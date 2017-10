Elex - Was ist die Shitstorm-Liste von Piranha Bytes? - GameStar TV

Freitag, 13. Oktober 2017 um 17:20

Nur noch wenige Tage bis zum Release von Elex. Bevor das neue Open-World-Rollenspiel von Piranah Bytes am 17. Oktober wollten wir von Entwicklungs-Chef Björn Pankratz wissen, was das Team in den letzten Tagen vor der Veröffentlichtung noch macht. Dabei erklärt uns Björn im Interview für GameStar TV dabei auch, was seine "Shitstorm"-Liste für Elex ist.

Außerdem geht es im Gespräch auch um Erwartungen an die Veröffentlichung, über Herausforderungen in der Entwicklung, beispielsweise das Jetpack, das die Entwickler vor ganz neue Probleme gestellt hat.

Wir wollten auch wissen, wie sich Piranah Bytes auf Probleme beim Release auf PC, PS4 und Xbox One vorbereitet und welche Reaktionen sie auch international erwarten. Zuletzt geht es auch um den Wandel der Entwicklung mit Hinblick auf Konsolen.

Ein tolles Rollenspiel: Unser Test zu Elex