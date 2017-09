Elex im Test - Die Zukunft von Gothic ist zum Glück nicht rosig

Wer in seinem Leben mal bei irgendeinem Arzt war, der weiß, wie nervig eine chaotische, undeutliche Handschrift sein kann. Man konzentriert sich zu sehr auf die Diagnose, der Doc schreibt indes seine Anweisungen in unleserlicher Keilschrift auf den Rezeptzettel und zack - am Ende kann man nur raten, ob man die Abführ-Tabletten jetzt ein, zwei oder hundertmal nehmen soll. Die amerikanischen National Academies of Science schätzen, dass in den USA jährlich 7.000 Menschen durch die krakelige Sauklaue ihrer Ärzte sterben. Kein Scherz!



Die Essener Jungs und Mädels von Piranha Bytes produzieren das bildliche Gegenteil dieses Ärzte-Kauderwelschs (und bedrohen folglich auch weniger Menschenleben). Ihre Spiele werden seit 20 Jahren mit einer absolut unverkennbaren und deutlichen Handschrift entwickelt, die Fans ohne Mühe aus 1.000 verschiedenen Spielmechaniken erkennen und herauslesen könnten: Rollenspiel, Open World, lakonischer Held, konkurrierende Fraktionen, haufenweise Drecksäcke, raue Dialoge, gefährliche Erkundungen, die anfangs meist mit einem Game Over enden - und ja, hier und da wird technisch auch mal was übers Knie gebrochen.



Das gefällt nicht jedem. Wie beim Bethesda-Deal (also der »Gameplay-Formel« von Skyrim, Morrowind und Fallout) muss man die Eigenarten der Piranha-Bytes-Handschrift mögen, um damit Freude zu haben. Wer sich von ihrem neuen Spiel Elex eine komplette Abkehr von alten Gothic-Tugenden und -Sünden erhofft, geht lieber Wildschweine jagen. Elex ist keine Revolution. Elex ist sperrig, grob, unintuitiv. Und das beste Rollenspiel, das Piranha Bytes seit Gothic 2 auf die Beine gestellt hat!

