Entwickler nach der Insolvenz - »Tot, aus, Konto leer?«

In der letzten Folge von DevPlay haben Jan Klose von Deck13 (The Surge) und Jan Wagner von Cliffhanger Productions (Shadowrun Chronicles: Boston Lockdown) darüber gesprochen, wie ein Entwicklerstudio pleitegehen kann. Nun geht's um die Folgen: Was genau geschieht bei einer Insolvenz? Und wie kann ein Studio sie trotz aller Widrigkeiten überleben?

Und selbst ohne offizielle Insolvenz kann es passieren, dass ein Studio zahlreiche Mitarbeiter entlassen und kleine Brötchen backen muss. Und zwar nicht nur, wenn ein Spiel scheitert, sondern auch, wenn man nach einem Erfolg kein neues Projekt findet. Das ist keineswegs ungewöhnlich, für Entwickler aber dennoch eine psychische Belastung.

Übrigens: Wer sich fragt, welcher GameStar Podcast am Ende erwähnt wird: Dieser hier!

