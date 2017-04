Epic Replay - Quatsch in Mass Effect Andromeda & Schmerzen in GTA Online

Freitag, 07. April 2017 um 17:30

In Epic Replay zeigen wir euch die besten Spieleclips der Woche. Egal ob irrer Headshot, lustiger Fail oder verrückter Bug – hier gibt’s die besten Szenen aus aktuellen Spielen auf PC und Konsole.

Ihr wollt für Ruhm und Ehre euren Clip in Epic Replay sehen? Dann schickt uns doch einen Link zur Szene (am besten YouTube; direkte Datei-Uploads sind für Email unter Umständen zu groß etc.) an epicreplay@gamestar.de mit dem Spielenamen im Betreff. Bitte schickt nur Clips ein, die auch wirklich von euch stammen.

Wie gefällt euch die Sendung? Aktuell befindet sich das Format in einer Experimentierphase, also schreibt euer Feedback was wir verbessern können gerne in die Kommentare!

Originalclips in dieser Sendung:

The Crew – Bennet – Dachrutsch-Fail

GTA Online – Moe Green – Ladescreen-Fail

https://www.youtube.com/watch?v=rkZ5HyeNVII

GTA Online – Herb bekommt auf’s Maul

https://www.youtube.com/watch?v=-TdiLN1yRcI

Ghost Recon Wildlands – Strik_air – Ghost Rider

https://www.youtube.com/watch?v=4XC80wYqgq4

Ghost Recon Wildlands Tyga 1 Sniper gegen die Kartell Fliegerstaffel

https://www.youtube.com/watch?v=9OKxTdSUe-k

Ghost Recon Wildlands - Jonny255 - Heli-Experte

Battlefield 1 – Palmenzwerg - 7 Kills mit Grabenkämpfer

https://www.youtube.com/watch?v=MUDNIdA1rmI

Battlefield 1 - matzetube - 1, 2, und Abschuss

Mass Effect Andromeda SykroZz - Epic Bug

https://www.youtube.com/watch?v=r9o3LcV4UHI

Rainbow Six Siege: Infinitus 10 Sek Ace

https://www.youtube.com/watch?v=TsDh56dJsQk

Rainbow Six Siege: Jannes 002 – Vier mit einem Mag

https://www.youtube.com/watch?v=FLLxKYyigyE

Rainbow Six Siege Gilbathir Allein gegen 4

https://www.youtube.com/watch?v=WfpG23Gm3dg

Rainbow Six Siege - Warthog - Juuuhuuu

https://www.youtube.com/watch?v=kX0z_pCftic

RocketLeague – rHIGHno & Koubi - Brüderlicher Doppelsave

https://www.youtube.com/watch?v=H1MzPUJk9OU