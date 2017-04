Epic Replay - Titanfall-2-Heldentaten & fliegende Autos in The Crew

Freitag, 14. April 2017 um 18:00

In Epic Replay zeigen wir euch die besten Spieleclips der Woche. Egal ob irrer Headshot, lustiger Fail oder verrückter Bug – hier gibt’s die besten Szenen aus aktuellen Spielen auf PC und Konsole.

Ihr wollt für Ruhm und Ehre euren Clip in Epic Replay sehen? Dann schickt uns doch einen Link zur Szene (am besten YouTube; direkte Datei-Uploads sind für Email unter Umständen zu groß etc.) an epicreplay@gamestar.de mit dem Spielenamen im Betreff. Bitte schickt nur Clips ein, die auch wirklich von euch stammen.

Wie gefällt euch die Sendung? Aktuell befindet sich das Format in einer Experimentierphase, also schreibt euer Feedback was wir verbessern können gerne in die Kommentare!

Originalclips in dieser Sendung:

The Witcher 3 - Sven – Gänsemarsch

https://www.youtube.com/watch?v=U9YkVcCq9a0

Battlefield 1 - xXDreamlezzXx – Granatenhammer

https://www.youtube.com/watch?v=Lr64d092Tng

Battlefield-1-Gladiator-Cape

Battlefield 4 - ThePaiTV- Fahrzeug hebt ab

The Crew – TheStrRacer – Seitenwind

The Crew - David – Fahrerflucht

https://www.youtube.com/watch?v=CFZTTiZpoNw

The Crew - Flubbedaja - Autos glitchen ineinander

Ghost Recon Wildlands - f1r3flyer – Rakete umgelenkt

https://www.youtube.com/watch?v=kEQizUS4GzE

Ghost Recon Wildlands – christian - Stabiles Schuhwerk

https://www.youtube.com/watch?v=vOnkBuXmgvQ

Ghost Recon Wildlands – Ugsheorst – Matrix-Agenten

https://www.youtube.com/watch?v=w9QphabX-_Y

GTA 5 – Felix – Fahrradfahrt

https://www.youtube.com/watch?v=Eb1JSOmwQsw

Mass Effect Andromeda -Happyhoof - Going for a walk

https://www.youtube.com/watch?v=p4d-DOkDEnQ

Project CARS - nu_tri_x - Double Barrelroll

https://www.youtube.com/watch?v=lxmx0dklcWs

Titanfall 2 - JhinTon1c - 1v5 live fire

https://www.youtube.com/watch?v=5LC906-KhbI