Far Cry 5 - Debüt-Trailer: So soll der Shooter aussehen

Freitag, 26. Mai 2017 um 13:55

Der Ankündigungs-Trailer zu Far Cry 5 zeigt nicht nur erste Szenen aus dem Open-World-Shooter von Ubisoft in der vom Spiel verwendeten Grafik-Engine. Das Video verrät auch den Release-Termin. Demnach kommt Far Cry 5 am 27.2.2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Die Stimme, die wir im Debüt-Trailer zu Far Cry 5 hören, gehört Joseph Seed, der sich selbst nur Vater nennt und im fiktiven Hope County im US-Bundesstaat Montana einen religiösen Kult anführt.

Der Trailer zeigt neben dem neuen Setting und wichtigen Figuren auch Neuerungen wie Flugzeuge und einige der Fahrzeuge, die man in Far Cry 5 steuern kann, darunter auch Geländewagen. Zudem gibt es wieder jede Menge Tiere. Neben Rindern sehen wir im Trailer beispielsweise auch einen Bären, der einen Menschen jagt. Die gefährlichen Tiere kann man allerdings auch für sich kämpfen lassen, wie in Far Cry Primal.

Far Cry 5 kann übrigens nicht nur im Solo-Modus sondern auch komplett im Zwei-Spieler-Koop erlebt werden.

Was Far Cry 5 neu macht: Die 5 wichtigsten Fakten zum Open-World-Shooter