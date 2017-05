Far Cry 5 - Trailer: Priester Jerome Jeffries greift zur Schrotflinte

Freitag, 26. Mai 2017 um 15:07

Der Pastor Jerome Jeffries wird in Far Cry 5 zum Krieger: Als die Weltuntergangs-Sekte in Hope County ihren religiösen Terror verbreitet, greift er zu den Waffen. Mit Revolver (passenderweise in der Bibel versteckt) und Shotgun schließt er sich den Widerstandskämpfern an, um seine Heimat zu befreien.