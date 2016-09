Final Fantasy 14 - Deutscher Trailer zu Update 3.4 »Soul Surrender«

20.09.2016 75 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Final Fantasy 14, das Online-Rollenspiel von Square Enix, wird bald mit Update 3.4 »Soul Surrender« fortgesetzt. Hierzu gibt es jetzt auch einen deutschen Trailer, der die wichtigsten Neuerungen des Updates auf über acht Minuten zusammenfasst.

Die Hauptstory des MMORPGs geht weite rund verspricht sowohl epische Kämpfe als auch tragische Momente, die im Trailer kurz angeschnitten werden. Abseits der großen Story können wir auch neue Regionen erkunden und in den Instanzen »Große Glubal-Bibliothek« und »Palast der Toten« Riesenbosse verdreschen. In der Bibliothek erwartet uns ein seltsames Eulenviech, währen im Palast mit »Götterdämmerung Sophia« ein wirkliche epischer Endgegner wartet.

Zusätzlich hierzu erwartet uns auch ein Wiedersehen mit dem albernen Detektiv Hildibrand, der einen neuen, skurrilen Fall zu lösen hat und unsere Hilfe dabei benötigt. Von all den Strapazen erholen sich unsere Helden dann in den neuen Apartment-Housing-Zonen, die als Alternative zum bisherigen Housing in FF14 gelten. Darin können wir sogar selbstgefangene Fische in Aquarien ausstellen. Modebewusste Spieler dürfen sich außerdem auf neue Frisuren und Klamotten freuen. Update 3.4 »Soul Surrender« erscheint am 27. September 2016 für Final Fantasy 14.