For Honor - Die Individualisierung der Helden im Trailer

Samstag, 11. Februar 2017 um 12:39

Die indivduellen Anpassungen der Kämpfer in For Honor stehen im Mittelpunk des Trailers. Wer mit seinem Ritter oder Samurai besonders stilsicher in den Kampf ziehen möchte, kann dies dank der umfangreichen Auswahlmöglichkeiten an unterschiedlichen Rüstungen, Farben und Symbolen tun. Fast jedes Körperteil des eigenen Streiters lässt sich nach den eigenen Wünschen gestalten. Aber auch das Geschlecht einiger Kämpfer sowie Fähigkeiten und Emotes lassen sich anpassen. Neue Inhalte verdienen Spieler übrigens am Ende eines Matches oder beim Erreichen eines neuen Ranges.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 auf PlayStation 4, Xbox One und PC.