For Honor - Trailer: Das steckt in der Beta

Donnerstag, 19. Januar 2017 um 22:02

Mit diesem Trailer stellt Ubisoft die Features der Closed Beta vom 26.-29. Januar 2017 vor. Es werden 3 Spielmodi und 6 Karten zur Verfügung stehen. Von den insgesamt 12 Helden, die Samurai, Ritter und Wikinger im fertigen Spiel stellen werden, sind während der Closed Beta jeweils drei Krieger spielbar:

Wikinger: Plünderer, Berserker, Kriegsfürst

Samurai: Orochi, Kensei, Nobushi

Ritter: Eroberer, Wächter, Friedenshüter

Daneben wird auch das Meta-Game von For Honor namens Faction War aktiviert sein: Bevor jeder Spieler seine erste Partie beginnt, muss er sich für eine der drei Kriegsparteien entscheiden, in deren Namen er dann während der Beta mit jeder absolvierten Runde Punkte sammelt, um einen Match-übergreifenden Sieg zu erringen.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 auf PlayStation 4, Xbox One und PC.