Fortnite - Trailer kündigt den Horde-Modus und neues Arsenal an

Mittwoch, 04. Oktober 2017 um 12:47

Neben einem Battle Royale-Modus bekommt Fortnite am Donnerstag, dem 5. Oktober 2017, noch eine weiteren Spielvariante. In »Challenge The Horde« Modus gibt es klassische Wellen von Angreifern, gegen die sich eine Truppe von Verteidigern stellen muss. Das »Horde Bash« Update wird aber noch neue Helden, Quests und Waffen hinzufügen, die auch im neuen Trailer teilweise zu sehen sind.

Spätestens seit Gears of War 2, ebenfalls von Epic Games entwickelt, ist der Horde-Modus in vielen Shootern Pflichtprogramm. In Fortnite können bis zu Vier Spieler gegen Wellen von Angreifern antreten. Am Anfang hat das eigene Team jedoch unendlich viel Zeit, um ihre perfekte Verteidigungsanlage mit begrenzten Ressourcen zu bauen. Je länge das Team anschließend durchhält, desto mehr Ressourcen und Belohnungen erhält es nach jeder Runde.