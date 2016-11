GameStar TV: In Spielen böse sein - Folge 91/2016

Montag, 21. November 2016 um 09:50

In unserem zweiten Gespräch über das neu erschienene Tyranny nehmen wir das Oldschool-Rollenspiel als Startpunkt, um über das Böse in Spielen zu sprechen: Konkret den Reiz, selbst eine böse Rolle einzunehmen. Die Studiogäste Michael Graf und Maurice Weber erinnern sich dabei an denkwürdige Entscheidungen ihrer Spiele-Karriere, sie zeigen gut und schlecht designte Gut-Böse-Mechaniken auf und sie sprechen auch Spiele an, in denen das Böse jederzeit eine Option ist - etwa die GTA-Reihe. Wir wünschen viel Spaß beim Zuschauen!



Passend hierzu: GameStar TV: Entscheidungsfreiheit und Konsequenzen in Tyranny