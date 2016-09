Heroes of the Storm - Nukes für alle! Neue Map Warhead Junction lässt es krachen

Produktbeschreibung: Heroes of the Storm ist Blizzards Adaption des MOBA-Genres. Es treten also immer zwei Teams aus je fünf Spielern gegeneinander an, unterstützen NPC-Truppen und versuchen sich gegenseitig die Basis in Schutt und Asche zu legen. Etliche Figuren aus den verschiedenen Universen der Spieleschmiede dienen als spielbare Helden, seien es Tyrael aus Diablo, Kerrigan aus Starcraft oder Illidan aus Warcraft. Das Spiel bietet im Gegensatz zu klassischen MOBAs unterschiedliche Schlachtfelder mit eigenen Zielen, etwa müssen wir Schreine halten um die Macht des Drachenritters freizusetzen.