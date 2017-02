Mass Effect: Andromeda - Gameplay-Video zeigt Zusammenspiel von Fähigkeiten und Charakteren im Kampf

Donnerstag, 23. Februar 2017 um 14:33

In einer Reihe von Gameplay-Trailern stellt Bioware das Actionspiel Mass Effect: Andromeda näher vor. Im zweiten Video werden Fähigkeiten, Charakterklassen und das Zusammenspiel mit den sechs Sidekicks im Kampf näher beleuchtet.

Spieler können bis zu zwölf Fähigkeiten ihrer ausgewählten Charakterklasse zu vier Gruppen mit jeweils drei Fähigkeiten zusammenfassen. So lassen sich Fähigkeitssets für bestimmte Aufgaben zusammenstellten, beispielsweise für Auseinandersetzungen im Fernkampf oder ein längeres Überleben beim Erhalt von sehr viel Schaden.

Waffen und Fähigkeiten des Spielers und der NPC-Charaktere erlauben wie in den Vorgängern Combos, biotische Fähigkeiten können an Ort und Stelle beispielsweise mit einer Explosion noch mehr Schaden zufügen. Über die Talentbäume der Heldentruppe entscheidet der Spieler, wer in Combos die Gegner vorbereitet und wer den finalen Schlag ausführt.

Die sechs NPC-Charaktere selbst stellen wir in einer gesonderten Meldung vor.