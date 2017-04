Matthias Schweighöfer - Wie hat es Dreadnought in seine Serie geschafft? - GameStar TV

Freitag, 21. April 2017 um 17:00

Wieso spielt Matthias Schweighöfer in seiner neuen Serie You Are Wanted auf Amazon Prime das Raumschiff-Spiel Dreadnought? Die Geschichte hinter dem Auftritt des deutschen Free2Play-Spiels in der Streaming-Serie erklärt uns Game Director Peter Holzapfel vom Berliner Entwicklerstudio Yager in dieser Folge von GameStar TV.

Mehr zum Spiel: Beta-Gameplay von Dreadnought mit Entwickler-Gast

Leichter Spielstart: Warum ist Onslaught der perfekte Einstieg in Dreadnought?