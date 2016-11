Moin Michi - Folge 4 - Emilys kleines Malheur

Dienstag, 29. November 2016 um 08:00

Kaffeeklatsch in der Redaktion: In »Moin Michi« seid ihr dabei, wenn wir uns morgens rund um die Kaffeemaschine kurz über aktuelle Spielethemen unterhalten. In Folge 4 will Michi eigentlich Dimi von seinem Schreikrampf beim No-Kill-Run in Dishonored 2 erzählen, wird dabei aber sehr subtil von einem Leisetreter unterbrochen.

Wie gefällt euch die Sendung? Würdet ihr »Moin Michi« in Zukunft gerne regelmäßig sehen? Schreibt's in die Kommentare!