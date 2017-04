Moin Michi - Folge 82 - Zwingt Guardians die Marvel-Filme zum Glitzer-Wahn?

Montag, 24. April 2017 um 06:30

Ann-Kathrin und Marco streiten über die Glitzer-Ausrichtung der Marvel-Filme, die nach dem Erfolg von Guardians of the Galaxy jetzt auch auf andere Filme wie Thor 3 überzugreifen scheint. In Moin Michi kann Kollege Fritz nur fragend danebenstehen und gibt irgendwann einfach auf.

