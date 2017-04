Moin Michi - Folge 83 - Angst vor dem Weiterspielen

Dienstag, 25. April 2017 um 06:30

Kaffeeklatsch in der Redaktion: In »Moin Michi« seid ihr dabei, wenn wir uns morgens rund um die Kaffeemaschine kurz über aktuelle Spielethemen unterhalten. Diesmal erklärt Fritz, wieso er Angst hat What Remains of Edith Finch? weiterzuspielen. Denn der Grund ist nicht, dass es so gruselig wäre.

Wie gefällt euch die Sendung? Schreibt's in die Kommentare!