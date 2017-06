NVIDIA GeForce GTX x80 Ti Serie - GTX 780 Ti gegen 980 Ti und 1080 Ti im Vergleich

Dienstag, 13. Juni 2017 um 16:43

Die neue GTX 1080 Ti ist ein wahres Grafik-Monster und bestens geeignet, um aktuelle Spiele in 4K UHD Auflösung zu spielen. Aber wie verhält sich das mit älteren x80 Ti Modellen?

Wir vergleichen die Grafikkarten der NVIDIA GeForce GTX x80 Ti Serie, von der GTX 780 Ti über die GTX 980 Ti bis hin zur GTX 1080 Ti und zeigen wie gut sie sich im 4K Benchmark schlagen.

In Teil 1 widmen wir uns der Leistung der Karten. Alle Karten stellen sich einer Benchmark-Strecke aus den Spielen GTA 5, Witcher 3 und Rainbow Six: Siege – alle mit den identischen Grafik-Details. Diese sind 2160p Auflösung, sehr hohe oder ultra Details und ohne Kantenglättung. Bei Rainbow Six: Siege haben wir außerdem die Temporale Filterung aktiviert, da die Option einen ordentlichen Performance-Schub gibt.

Im zweiten Teil testen wir, wie weit man an den Grafikoptionen drehen muss, bis eine Karte stabile 60 fps oder mehr erreicht. Bei der 780 Ti mussten wir zum Beispiel häufig die Auflösung herunterregeln und ein paar Grafikoptionen verringern. Das Ergebnis zeigen wir dann im Grafikvergleich.

Außerdem bieten wir am Ende des Videos eine kleine Übersicht über die technischen Daten der jeweiligen Karten. Alle Karten im Test waren NVIDIA GeForce GTX Referenzkarten.

Das Video gibt es in 4K UHD bei Candyland auf YouTube.

Unser Testsystem:

Intel Core i7 6700K

16 GB DDR4 RAM 2133 MHz

250 GB Samsung 850 Evo SSD

2 TB Seagate Desktop

Windows 10 Creators Update

