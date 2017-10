Spellforce 3 und Co. - Sind Strategiespiele zu kompliziert für den heutigen Markt? - GameStar TV

Mittwoch, 18. Oktober 2017 um 18:00

Eigentlich wollten wir diese Woche zum Release von Age of Empires: Definitve Edition eine Themenwoche zum Thema Strategiespiele veranstalten. Durch die Release-Verschiebung der HD-Neuauflage von Age of Empires fällt die Themenwoche zwar vorerst aus, aber diese Folge von GameStar TV zum Theme Strategiespiele strahlen wir trotzdem jetzt aus.

Denn wir haben Thorsten Wahner von Grimlore Games zu Gast und sprechen mit ihm über seine Arbeit als Game Designer an Spellforce 3. Unter anderem gibt es Einblicke in veränderte Features und Erklärungen für Gestaltungsentscheidungen, die das Spiel zu dem gemacht haben, was es zum Release am 7. Dezember 2017 sein wird.

Dabei werden wir ganz konkret und sprechen über Ressourcen, Heldenaufgaben und Gebäudegrößen und wie sich diese Elemente auf das ganze Design des Spiels auswirken. Um aber nicht nur über Spellforce 3 zu sprechen, geht es auch allgemein um die Herausforderungen, die Strategiespiele haben, um sich am Markt erfolgreich zu etablieren.

Wichtiger Hinweis zum Video

Wir haben für diese Folge noch viel neues Gameplay-Material vom Entwickler zur Verfügung gestellt bekommen und das Material größtenteils ins Video eingebaut. Falls ihr das als zu störend empfindet, könnten wir das Interview auch komplett ohne Gameplay oder ohne Spielesound hochladen, da ist euer Feedback gefragt.