Star Citizen: Alpha 3.0 - Video: Diese Inhalte bringt das bislang größte Update. Oder doch nicht?

Dienstag, 16. Mai 2017 um 13:00

Was bringt die Alpha 3.0 von Star Citizen, wenn sie im Sommer 2017 auf den Servern des Weltraumspiel online geht? Diese Frage beantwortet die CrashAcademy in diesem Video und zeigt dabei jede Menge Gameplay-Material aus Star Citizen. Natürlich gibt es auch eine Einschätzung, welche Elemente es vielleicht nicht in die Alpha 3.0 schaffen, obwohl sie einst dafür angekündigt wurden.

Mit Mining, Handel und den ersten prozeduralen Planeten inklusive Landung auf den Himmelskörpern, erwartet Alpha-Spieler in Kürze das wohl größte Update für das persistente Test-Universum von Star Citizen.

Vor der Alpha 3.0: Und was kann man jetzt schon in Star Citizen spielen?

