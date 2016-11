Star Wars: Rogue One - Film-Trailer: Der Todesstern bringt Darth Vader und Grand Moff Tarkin zurück

Dienstag, 29. November 2016 um 05:00

Ein neuer kurzer Spot zum Star-Wars-Ableger Rogue One zeigt in neuen Szenen nicht nur den Imperator Darth Vader, auch ein weiterer wohlbekannter Schurke kündigt seine Rückkehr an: Grand Moff Tarkin.

In den ersten Sekunden des Clips ist der bekannte Kommandeur des berüchtigten Todesstern als Silhouette von hinten zu sehen. In der Original-Trilogie von George Lucas wurde er im ersten Film Krieg der Sterne (Episode IV) von Peter Cushing dargestellt und kam bei der Zerstörung des Todesstern durch Luke Skywalker ums Leben. Dafür zeigt Rogue One, wie alles begann: Eine Rebellen-Einheit versucht die Pläne für den im Bau befindlichen Todesstern zu stehlen, eine neue Superwaffe des Imperiums.

Mit Felicity Jones (Jyn Erso), Diego Luna (Captain Cassian Andor), Donnie Yen (Chirrut Imwe), Jiang Wen (Baze Malbus), Alan Tudyk (Droide K-2SO), Riz Ahmed (Bodhi Rook), Forest Whitaker (Saw Gerrera), Ben Mendelsohn (Director Orson Krennic) und natürlich Darth Vader.

Deutscher Kinostart ist am 15. Dezember 2016.