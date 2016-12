Werbung oder Wahrheit: No Man's Sky - Ein weiter Weg zur Wahrheit

Freitag, 02. Dezember 2016 um 17:04

Dass die Aussagen, mit denen Chefentwickler Sean Murry und seine Kollegen von Hello Games ihr Spiel No Man's Sky beworben haben, vielleicht nicht exakt der Realität entsprechen ist lange bekannt. 70 Prozent der Fans haben dem Spiel auf Steam eine negative Bewertung verpasst, um ihrer Enttäuschung Luft zu machen. Doch jetzt kommt Bewegung in das Ganze. Zum einen haben die Entwickler No Man's Sky einen neuen Patch verpasst. Das sogenannte Foundation Update soll als Grundstein für viele weitere Entwicklungen dienen und führt unter anderem Basenbau, Frachter und zumindest einen Hauch von Multiplayer Funktionalitäten ein. Zum anderen hat die britische Werbeaufsicht Hello Games von dem Vorwurf freigesprochen, auf der Steam-Produktseite von No Man's Sky mit falschen Tatsachen Werbung zu machen.

Das wollen wir genauer wissen. Gemeinsam checken Johannes und Dimi, wie nah die aktuelle Version des Weltraum-Erkundungsspiels an den Versprechen der Entwickler ist.

In unserem Video-Format Werbung oder Wahrheit überprüfen wir jeweils 10 Aussagen, mit denen ein Spiel beworben wird, auf deren Wahrheitsgehalt. Hat die Maketing-Abteilung übertrieben oder entsprechen die Behauptungen der Wahrheit?

Zum Test von No Man's Sky auf GameStar.de

Weitere Folgen Werbung oder Wahrheit:

Werbung oder Wahrheit: Civilization 6 - Die Könige der Diplomatie

Werbung oder Wahrheit: Witcher 3 - Die Werbeversprechen von CD Projekt auf dem Prüfstand

Werbung oder Wahrheit: Assassin's Creed Syndicate - Weniger versprochen oder mehr gehalten?

Werbung oder Wahrheit: Fallout 4 - Die Werbeversprechen von Bethesda auf dem Prüfstand

Werbung oder Wahrheit: Halo 5 - Keiner nimmt den Mund so voll, wie Microsoft

Werbung oder Wahrheit: Star Wars: Battlefront - Wie episch ist es wirklich?