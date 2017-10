Wolfenstein 2 - PC-Optionen im Video & Retro-Level mit »äußerst realistischer« Grafik

Freitag, 27. Oktober 2017 um 13:46

Welche Optionen bietet die PC-Version von Wolfenstein 2: The New Colossus? Wie weit kann man das Field auf View hochdrehen und wie sah eigentlich das erste 3D-Wolfenstein aus? Diese Fragen beantwortet Christian Fritz Schneider in diesem Video und wirft einen Blick auf die Menüs des neuen Ego-Shooters von Bethesda und Machine Games.

Unter anderem gibt es auch Beispielszenen zu den FoV-Einstellungen und den teils sehr spät dargestellten Schatten in einigen wenigen Szenen.

Mehr Gameplay aus dem Spiel gibt es im ersten Fazit-Video zur Test-Version von Wolfenstein 2. Darin erklärt GameStar-Redakteur Philipp Elsner, was man von der Story-Kampagne in Sachen Umfang, Qualität und Abwechslung erwarten kann und welche Schwächen der Shooter hat.

Brutal gut: Wolfenstein 2 im Test

Michael Obermeier nimmt im Unboxing-Video die Collector's Edition von Wolfenstein auseinander und wirft dabei einen Blick auf Terror-Billy, während unser Grafikvergleichs-Kanal Candyland die PC-Fassung mit Wolfenstein 2 auf PS4 und Xbox One vergleicht.