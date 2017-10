Wolfenstein 2: The New Colossus - Im Test: Der beste Singleplayer-Shooter 2017? (Video)

Donnerstag, 26. Oktober 2017 um 14:30

Bevor wir das Testvideo und den Test-Artikel zu Wolfenstein 2: The New Colossus online stellen, spricht Christian Fritz Schneider in diesem Video mit unserem Tester Philipp Elsner, der uns ein erstes Fazit zur finalen Testversion auf dem PC liefern kann.

Dazu gibt es viel Gameplay aus der PC-Fassung von Wolfenstein 2 und ein paar Zwischensequenzen, in denen man auch einen Eindruck von der deutschen Vertonung bekommen kann. Die längeren Gameplayszenen und Zwischensequenzen stammen größtenteils aus den ersten 90 Minuten des Spiels, um nichts zu spoilern.

Es gibt aber noch ein paar Trailer-Szenen, aber die waren bereits seit vielen Wochen bekannt. Für den Abschnitt zu den Nebenmissionen springen wir an einen späteren Teil im Spiel, aber auch diese Location war schon in den Trailern angekündigt.

Èntwickler erklärt: Warum gibt es keinen Multiplayer?