17 Jahre YouTube: Das sind die 10 erfolgreichsten Videos aller Zeiten

Vor rund 17 Jahren startete die mittlerweile größte Videoplattform im Internet. Das erste Video überhaupt auf YouTube wurde wenig überraschend von einem der Gründer des Unternehmens, Jawed Karim, hochgeladen.

Das Video ist allerdings wenig ereignisreich. Es trägt den Titel Ich im Zoo und zeigt Jawed Karim in einem 18-sekündigen Clip, wie er darüber spricht, dass Elefanten wirklich wirklich lange Rüssel haben. Das sei echt cool:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Trotz des nicht sehr spannenden Inhaltes bringt es das Video auf mehr als 200 Millionen Aufrufe bis dato. Dabei war das Video schon auf der Plattform, bevor YouTube offiziell veröffentlicht wurde. Die erste öffentliche Beta-Phase startete rund einen Monat nachdem Karim sein Video hochgeladen hatte.

Mittlerweile gibt es aber auch eher kuriose Inhalte auf der Plattform wie zum Beispiel diesen Kanal, der sich Wanderungen im Spiel Skyrim widmet:

16 1 Entspannung mit Skyrim: Youtube-Kanal widmet sich allein Ingame-Wanderungen

Ein fulminanter Start für die Plattform

Neben Jawed Karim hatte YouTube noch zwei weitere Mitgründer: Chad Hurley und Steve Chan. Alle drei haben vorher beim Bezahldienst PayPal gearbeitet, wie In Game berichtet. Schon ein Jahr nach der Gründung im Jahr 2006 konnte die Videoplattform beachtliche Zahlen vorweisen.

Video-Enthusiasten luden täglich etwa 65.000 Videos hoch und rund 100 Millionen Videos wurden in dem Jahr angeschaut. Angesichts der Zahlen kam auch Google relativ schnell auf den Plan. Das Unternehmen kaufte YouTube in einem Deal, der in nur 72 Stunden verhandelt wurde, für 1,65 Milliarden US-Dollar.

Seit Jawed Karims Video gibt es aber noch viel professionellere und spannendere Videos auf YouTube. Wir zeigen euch die 10 erfolgreichsten Videos der Plattform überhaupt:

Das sind die 10 meist geschauten Videos auf YouTube

1. Baby Shark Dance

Das Video mit den absolut meisten Klicks auf der Plattform ist ein Kinderlied namens Baby Shark Dance . Hier können Kids mitsingen und zu einer einfachen Melodie tanzen. So konnte der Kanal Pinkfong Baby Shark - Kids’ Songs & Stories mit dem Video bereits mehr als 10,5 Milliarden Klicks sammeln:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

2. Luis Fonsi - Despacito

Auf Platz zwei mit 7,8 Milliarden Aufrufen findet sich der Sommerhit aus 2017 wieder. Wenn ihr Despacito von Luis Fonsi schon wieder vergessen habt, könnt ihr ihn euch mit dem passenden YouTube-Video dazu wieder einfangen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

3. Johny Johny Yes Papa

Nummer drei ist wieder ein Kinderlied, welches die Geschichte des kleinen Johny erzählt, der gerne Zucker essen würde. Papa gefällt das aber gar nicht. Diese Geschichte würde bisher über 6,3 Milliarden Mal geklickt. Das Video findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

4. Ed Sheeran - Shape of You

Der vierte Platz wird wieder von einem Pop-Song aus dem Jahr 2017 belegt. Es scheint fast, als ob das ein besonders gutes Jahr für Musik auf YouTube war. Hier finden wir Ed Sheeran mit Shape of You und mehr als 5,6 Milliarden Klicks:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

5. Wiz Khalifa - See You Again

Auf dem fünften Platz wird es emotional. Hier hat sich Wiz Khalifa mit See You Again platziert. Der Song nimmt Abschied von Paul Walker, der in einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen ist. Zuvor hat er die Hauptfigur der Fast & Furious-Reihe verkörpert. Der Song wurde mehr als 5,4 Milliarden Mal angeklickt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

6. Bath Song

Der sechste Platz ist abermals für die Kinder reserviert. Der Bath Song ist dem Baby Shark Dance von Platz eins sehr ähnlich, nur erklärt er, wie ihr in der Badewanne sauber werdet. Das Lied konnte mehr als 5,2 Milliarden Klicks sammeln:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

7. Phonics Song with Two Words

Der Phonics Song with Two Words soll Kindern dabei helfen, das Alphabet zu lernen. Das besondere daran: Jeder Buchstabe bekommt zwei Beispielwörter spendiert und lehrt die Aussprache der jeweiligen Buchstaben auf Englisch. Das Lernvideo hat mehr als 4,5 Milliarden Aufrufe:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

8. Lerne Farben mit bunten Eiern

Auch auf der Acht finden wir ein Lernvideo für Kinder, aber dieses Mal nicht aus dem englischsprachigen Raum, sondern aus dem russischen. Das Video von Miroschka TV bringt Kindern die Farben anhand von Eiern bei. Es konnte mehr als 4,5 Milliarden Klicks sammeln:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

9. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mark

Das älteste Pop-Video aus den YouTube-Top-10 stammt aus dem Jahr 2014 und ist der Uptown Funk von Mark Ronson featuring Bruno Mars. Der Hit liegt nur ganz knapp hinter dem russischen Video zum Farben lernen mit ebenfalls etwas mehr als 4,5 Milliarden Klicks.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

10. Masha und der Bär

Den zehnten Platz belegt eine russische Kinderserie mit dem Titel Masha und der Bär . Wie der Titel vermuten lässt, geht es um ein kleines Mädchen namens Masha, das mit einem Bären zusammenwohnt. Die beiden erleben bunte Abenteuer. Das Video hat mehr als 4,4 Milliarden Klicks gemacht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Falls ihr es noch nicht gesehen habt: Wir zeigen euch die 100 besten Story-Spiele, von Alan Wake bis Zero Dawn.

Hättet ihr erwartet, dass die Top 10 der meistgesehenen YouTube-Videos nur aus Kinder-Videos und Pop-Songs besteht? Habt ihr ein Lieblingsvideo auf der Plattform? Lasst es uns gerne wissen!