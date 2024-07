Die Fallout-Serie steht kurz davor, einen begehrten Award gleich 16 Mal zu gewinnen

Fallout wurde mehrfach für eine der begehrtesten Serien-Auszeichnungen nominiert. Bildquelle: Amazon Studios

Die Fallout-Serie konnte zum Release im April schon große Erfolge feiern. Sowohl Kritiker als auch Fans konnten der neuen Geschichte im Universum der Rollenspiele eine Menge abgewinnen. Außerdem war das Interesse an Fallout so groß, dass Amazon umgehend eine zweite Staffel ankündigte.

Schon bald könnte die Serie auch Anerkennung von der Filmindustrie bekommen. Denn bei den Emmys, der wichtigsten Auszeichnung für TV-Serien, wurde Fallout in gleich 16 Kategorien nominiert.

Dafür wurde Fallout nominiert

Zwar findet die Preisverleihung erst am 15. September statt, doch die Nominierungen wurden schon jetzt bekannt gegeben. Fallout wurde unter anderem in den Kategorien Beste Dramaserie, Bester Schauspieler (für Walton Goggins), Beste Fantasy- oder Sci-Fi-Kostüme und Bestes Drehbuch (für die Folge Das Ende ) nominiert. Die vollständige Liste aller Nominierungen sehr ihr hier:

Alle Nominierungen Outstanding Drama Series

Outstanding Lead Actor In A Drama Series - for Walton Goggins

Outstanding Production Design - for episode The End

Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes - for The End

Outstanding Picture Editing For A Drama Series - for The End and The Ghouls

Outstanding Main Title Design

Outstanding Period Or Fantasy/Sci-Fi Makeup (Non-Prosthetic) - for The Head

Outstanding Prosthetic Makeup - for The Beginning

Outstanding Music Supervision - The End

Outstanding Sound Editing For A Comedy Or Drama Series (One Hour) - for The Target

Outstanding Sound Mixing For A Comedy Or Drama Series (One Hour) - for The Target

Outstanding Special Visual Effects In A Season Or A Movie

Outstanding Stunt Coordination For Drama Programming

Outstanding Stunt Performance

Outstanding Writing For A Drama Series - for The End

Outstanding Emerging Media Program - for Fallout: Vault 33

Wie viele Preise Fallout am Ende abräumen kann, ist allerdings noch eine andere Frage. Denn die Konkurrenz ist dieses Jahr nicht gerade schwach. So wurde die historische Serie Shogun insgesamt sogar 25 Mal nominiert. Knapp darauf folgt die Comedy-Serie The Bear mit 23 Nominierungen. Und ein weiterer Anwärter auf viele Auszeichnungen ist Only Murders in the Building mit 21 Nominierungen.

Mit den Nominierungen für die Emmy Awards tritt Fallout in die Fußstapfen von The Last of Us. Die Serie zur gleichnamigen Spielereihe wurde als erste Live-Action-Spieleadaption für die Auszeichnung in Betracht gezogen.

Für Fallout-Fans gibt es gerade auch spannende Nachrichten zu den Spielen. So haben etwa Fans das verloren geglaubte Projekt Van Buren wieder zum Leben erweckt. Was euch hier wartet und wo ihr es herunterladen könnt, lest ihr in der obigen News.

Falls ihr dagegen lieber ein ganz neues Fallout erleben wollt, müsst ihr nur noch kurze Zeit auf Fallout: London warten. Allerdings solltet ihr dafür Fallout 4 auf Steam oder GOG besitzen, denn Epic-Nutzer bleiben außenvor.