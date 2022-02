Drachen, Wölfe, Draugr oder Trolle: Wer einmal in Skyrim ganz entspannt die Gegend erkunden wollte, der traf recht häufig auf Widerstand. Dabei bietet sich Himmelsrand, die nördlichste Region Tamriels, mit seinen unterschiedlichen Biomen sehr wohl für den einen oder anderen gemütlichen Spaziergang an - wenn da nicht immer diese Feinde wären.

Das dachte sich vermutlich auch der YouTube-Kanal adventure_pippin , der sich kurzerhand genau dieser kleinen Problematik zuwendet. In mehreren Videos könnt ihr ihm beim Wandern durch einige der schönsten und atmosphärischsten Regionen Skyrims begleiten und die virtuelle Natur ganz ohne Zwischenereignisse begutachten.

Dass Wandern und Skyrim gut zueinander passen, durfte übrigens auch schon Sascha feststellen - in VR und mit ein paar interessanten Nebenwirkungen:

Ein Skyrim zum Zurücklehnen

Ob die Region Falkenring, die unheimlich atmosphärischen Tiefen der Schwarzweite oder ein Besuch am Ilinalta-See: Himmelsrand kann trotz (oder gerade wegen?) teils sehr nordischer Temperaturen ziemlich einladend sein und fast schon wie ein Urlaubstrip wirken. Das unterstreichen die Videos von adventure_pippin , in denen er in völliger Ruhe und Gelassenheit verschiedene Orte erkundet.

In der Praxis gestaltet sich das wie ein digitaler Spaziergang, bei dem hin und wieder auch einmal angehalten wird, um die Atmosphäre aufzusaugen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Schwarzweite, die mit ihrer Dunkelheit und den fluoreszierenden Pilzen auch zehn Jahre später noch ein schönes Bild abgibt:

Untermalt wird die Wanderung durch die Soundkulisse des Spiels in Kombination mit dem Soundtrack von Jeremy Soule. Wem das noch nicht entspannend genug ist, der kann in die schönen Polarlichter eintauchen, die es ab und an in Himmelsrand zu sehen gibt:

Zugegeben: Ganz neu ist eine solche Idee von digitalen Spaziergängen durch Spielewelten natürlich nicht. Die sehr ruhige Präsentation durch einige der schönsten Regionen Himmelsrand ist trotzdem einen Blick wert - vor allem zum Wochenanfang, um am Abend den Alltag ausklingen zu lassen.

Ein Spiel für die Ewigkeit

Dass die Welt von Skyrim auch über zehn Jahre nach Release immer noch fasziniert, ist übrigens nicht allzu überraschend. Lässt doch das nächste The Elder Scrolls bekanntlich noch eine ganze Zeit auf sich Warten.

Bis dahin gibt es noch jede Menge über Skyrim zu sagen - wie zum Beispiel in unserem Interview zum zehnjährigen Jubiläum mit zwei Entwicklern:

