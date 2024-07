Stell dir vor, eine KI sagt dir vor dem EM-Start korrekt das Halbfinale und das Finale voraus und du gewinnst nur eine Heißluftfritteuse

Mein Kollege Matías S. Zavia von der spanischen Webseite Xataka.com freut sich offenbar über seine neue Heißluftfritteuse. (Quelle linker Bildteil: stock.adobe.com - cut_Prapat)

Um eines gleich zu Beginn klarzustellen: Heißluftfritteusen sind super, wie wir in der Redaktion spätestens durch die eindringlichen Empfehlungen unserer guten Community-Seele Marylin Marx wissen.

Aber der bemerkenswerte EM-Tipp, um den es hier geht, hätte sich zu weit mehr Geld machen lassen können als den Wert einer Heißluftfritteuse – wenn man denn gewusst hätte, dass er genau so eintreffen wird.

Vorsicht mit Sportwetten: Es ist in Deutschland zwar legal, Sportwetten bei einem Anbieter mit der 2021 eingeführten Sportwettenlizenz zu platzieren. Aber auch in diesem Fall gilt, dass Glücksspiel süchtig (und arm) machen kann. Daher sind Vorsicht und Besonnenheit geboten.

Was genau ist passiert? Der Tech-Autor Matías S. Zavia der spanischen Webseite Xataka.com hat bei einem Tippspiel seiner Firma schon vor dem Start der EM mit Hilfe von ChatGPT den gesamten Turnierverlauf getippt, unter anderem mit dem folgenden, bemerkenswerten Ergebnis:

Vorhersage Viertelfinale

Vorhersage Halbfinale

Vorhersage Finale

Am Ende hat er dadurch den ersten Platz im Firmen-internen Tippspiel belegt und die besagte Heißluftfritteuse gewonnen, was er auch bei X freudig verkündet:

Ein Tipp mit Problemen, der dennoch beeindruckt

Direkt den ganzen Turnierverlauf zu tippen, ist nicht nur ungewöhnlich, sondern es bringt auch offensichtliche Schwierigkeiten mit sich.

So ist Italien bereits im Achtelfinale ausgeschieden und Kroatien schon in der Gruppenphase. In den Tipps von Zavia tauchen beide trotzdem im Viertelfinale auf.

Aber das macht die zufällige Trefferquote von ChatGPT ab dem Viertelfinale in diesem Fall nicht weniger beeindruckend:

Viertelfinale: Alle Sieger richtig vorhergesagt, und das zwei Mal mit exaktem Ergebnis (Spanien siegt 2:1, die Niederlande siegen 2:1)

Alle Sieger richtig vorhergesagt, und das zwei Mal mit exaktem Ergebnis (Spanien siegt 2:1, die Niederlande siegen 2:1) Halbfinale: Paarungen und Ergebnisse exakt vorhergesagt

Paarungen und Ergebnisse exakt vorhergesagt Finale: Paarung und Ergebnis exakt vorhergesagt

Zur Erinnerung: Diese Tipps hat Zavia schon abgegeben, bevor das Turnier überhaupt begann.

Dass die KI ständig ein 2:1 tippt, überrascht dagegen weniger. Dieses Ergebnis kommt statistisch gesehen sehr häufig im Profi-Fußball vor, wie auch Zahlen von der UEFA selbst zeigen.

Was für ein Gewinn wäre möglich gewesen?

Vorab sei betont, dass es keine gute Idee ist, auf Basis von Vorhersagen durch ChatGPT Wetten abzuschließen.

Es bleibt so oder so ein Glücksspiel, bei dem man viel Geld verlieren kann.

Das stellt im Kern auch Zavia klar, der Folgendes zu diesem Aspekt sagt:

Ich möchte nicht ausrechnen, wie viel Geld ich verdient hätte, wenn ich auf die ChatGPT-Ergebnisse gesetzt hätte, weil mir das gar nicht in den Sinn gekommen wäre (schließlich hätte die KI ihre Vorhersage geändert, wenn ich sie in einem neuen Fenster erneut gefragt hätte). Aber ja, es wäre wahrscheinlich genug, um mehrere Airfyrer zu kaufen.

Ein kleines Rechenbeispiel sei dennoch vollzogen, um seine Vermutung zu bestätigen:

Die Quote auf das Tippen des genauen Ergebnisses von 2:1 lagen im Falle der beiden Halbfinalpartien der EM 2024 jeweils ungefähr bei 10.

Eine Kombiwette auf beide Spiele hätte demnach eine Quote von 100 bedeutet, weil die Quoten dabei miteinander multipliziert werden.

Hätte Zavia beispielsweise zehn Euro darauf gesetzt, würde das einen Gewinn von 1.000 Euro bedeuten.

Die Heißluftfritteuse, die er gewonnen hat, ist dagegen ungefähr 150 Euro wert.

Wen mir eine KI als Sieger der EM vorhergesagt hat, erfahrt ihr hier: Eine KI zeigt mehrfach den Gewinner der EM 2024 und es ist (fast) immer dasselbe Land zu erkennen

Zavia macht aber aus meiner Sicht alles richtig, indem er sich einfach nur über seinen Gewinn freut und nicht weiter darüber nachdenkt, was gewesen wäre, wenn – auch wenn ich selbst das aufgrund des bemerkenswert treffsicheren Tipps nicht ganz sein lassen konnte.

Bleiben am Ende aus meiner Sicht nur noch zwei Fragen übrig: Wann machst du mal für die ganze Redaktion leckere Pommes, liebe Mary? Und wie kommen sie von Bayern knusprig zu mir nach NRW?