Nach 12 Tagen Ankündigungen von OpenAI: Das sind die besten

OpenAI muss sich gegen diverse Start-ups und etablierte Konkurrenz im KI-Bereich durchsetzen. Um für 2025 direkt gut dazustehen, haben sie während eines 12-Tage-langen Events diverse neue Funktionen vorgestellt.

Einige davon waren nur für Business-Kunden interessant, doch es gab auch viele Neuerungen, die euch direkt betreffen könnten – auch wenn manche erst später in Deutschland erscheinen.

1. Generiert (bald) Videos mit »Sora«

Die heiß erwartete Video-KI Sora wurde bereits im Februar vorgestellt und hat damals schon für Aufsehen gesorgt. Denn das Text-zu-Video-Modell hat beeindruckende Videos geliefert, die wir von KIs bis dahin noch nie gesehen haben.

Was kann Sora genau? Sora kann Videos aus Texteingaben oder Bildern erstellen, dabei Regieanweisungen umsetzen und sogar Videos erweitern oder verschmelzen lassen. In den richtigen Händen können aus Sora beeindruckende Videos entstehen.

Nun ist das Modell offiziell für Plus und Pro Nutzer von ChatGPT verfügbar, doch leider noch nicht in Deutschland. Zu strenge KI-Richtlinien in der EU blockieren uns bisher den Zugang zu Sora, doch auch wir werden voraussichtlich in einigen Monaten in den Genuss der KI kommen.

Trotzdem tummeln sich im Netz bereits unzählige Videos von Nutzern, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Übrigens: Google hat vor Kurzem auch seinen Soja-Konkurrenten Veo 2 vorgestellt, mindestens in einem Punkt besser ist als Sora.

2. Schreibt Texte mit »Canvas«

Innerhalb der herkömmlichen Oberfläche von ChatGPT könnt ihr jetzt auch Canvas nutzen. Das ist eine Art Texteditor-Funktion, in der ihr innerhalb von ChatGPT euren Text bearbeiten könnt.

Dabei habt ihr zwar nicht viele Möglichkeiten euren Text anzupassen wir bei Word oder Google Docs, doch dafür gibt es andere Vorteile.

Was kann Canvas genau? Kurz gesagt: ChatGPT wird mit dieser Funktion zu eurem persönlichen Schreibassistenten. Ihr könnt ChatGPT bitten, direkt in euren Text einzugreifen und Verbesserungen vorzunehmen oder einfach nur kritisch hinterfragen lassen, was ihr geschrieben habt.

Dabei könnt ihr ChatGPT sagen, worauf genau geachtet werden soll, was ignoriert werden soll und welche Passagen angepasst werden sollen.

ChatGPT kann auch Absätze markieren und Hinweise hinzufügen, ohne den Text zu verändern. Eine Funktion, die für jeden Schreiberling praktisch sein kann, egal ob Schüler, Student, Angestellter oder Vorgesetzter.

Mehr zu Canvas findet ihr hier:

3. Durchsucht das Netz mit »Search«

Vielleicht habt ihr ChatGPT bisher schon als eine Art Suchmaschine benutzt, doch das war seither nur beschränkt praktisch. Das lag vor allem daran, dass ChatGPT für nicht zahlende Nutzer bisher keinen Zugriff auf das Internet und somit nur Informationen aus dem Training mit euch teilen konnte.

Mit ChatGPT Search gehört das ab sofort der Vergangenheit an. Jetzt könnt ihr auch nach aktuellen Themen und Events suchen, über die ihr gerne mehr wissen wollt.

Wie funktioniert Search genau? Um Search zu verwenden, müsst ihr einfach nur wie immer mit ChatGPT schreiben und Fragen oder Aufgaben stellen. ChatGPT begreift automatisch, ob die Anfrage eine Onlinesuche voraussetzt.

So wird euer Erlebnis mit ChatGPT automatisch besser, ohne dass ihr großartig etwas an eurer Vorgehensweise ändern müsst.

4. Arbeitet (bald) mit anderen Programmen und ChatGPT

Am elften Tag des OpenAI-Events wurde »Work with Apps« vorgestellt. Eine Funktion der Desktop-App von ChatGPT, die euch erlaubt, Programme und Apps auszuwählen, die auf eurem Rechner laufen und dann mit Daten aus diesen Programmen zu arbeiten.

Wie funktioniert »Work with Apps« genau? Ihr könnt beispielsweise auf Datensätze eines Verwaltungsprogramms zugreifen und euch von ChatGPT eine passende Tabelle dafür erstellen lassen. Oder ihr sagt ChatGPT welche Funktion in euren Code eingebaut werden soll.

Somit braucht es bei vielerlei Programmen keine direkte ChatGPT-Einbindung mehr. Ihr könnt einfach loslegen – könntet ihr zumindest, wenn die Funktion bereits in Deutschland verfügbar wäre, doch auch hier müssen wir uns leider ein wenig gedulden.

Wie gefallen euch die neuen Funktionen aus dem Hause OpenAI? Schreibt es uns unten in die Kommentare!