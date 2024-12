ChatGPT: Die kommenden zwölf Tage könnten die wichtigsten zwei Wochen seit Beginn des KI-Hypes werden

OpenAI könnte seinen Stand im KI-Markt noch mehr ausbauen. (Bild: OpenAI | AdobeStock - WHO IS DANNY)

Dieses Jahr findet das Weihnachten auch im Hause OpenAI statt. Heute am 05. Dezember startet das 12-tägige Event »Shipmas«. In diesem Zeitraum sollen täglich neue Funktionen, Produkte und Demos vorgestellt werden.

Eine der spannendsten Ankündigungen dürfte die lang erwartete Text-to-Video-KI Sora sein, die den Kreativmarkt und Internetvideos revolutionieren könnte.

Was ist »Shipmas«?

Der Begriff »Shipmas« setzt sich aus den Worten »Christmas« (Weihnachten) und »Shipment« (Veröffentlichung) zusammen. Sie wollen also jeden Tag ein neues Feature »shippen« oder zumindest eines ankündigen.

CEO Sam Altman hat das Event kürzlich bei der DealBook Conference der New York Times bestätigt (via The Verge).

Die Highlights: Sora und ein neues Reasoning-Model

Noch wurde nichts offiziell angekündigt, doch zwei Dinge gelten bereits im Voraus als gesichert.

1. Sora: Text-to-Video-KI

Mit Sora können Nutzer Texte in Videos umwandeln. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Kreative, Marken und Content-Creator.

Alpha-Tests liefen bereits das gesamte Jahr über, wobei Hunderte von Künstlern die KI ausprobieren konnten. Die Ergebnisse reichen von animierten Kurzfilmen bis hin zu Werbeclips.

Es gibt bereits einige Text-zu-Video-Modelle wie Runaway oder spezifischere Tools wie Descript für Videobearbeitung. Sora hat allerdings schon bei der Ankündigung im Februar gezeigt, wie hochwertig und realistisch die Videos aussehen können.

44:19 »Künstliche Intelligenz ist die neue Elektrizität« - Wir busten mit einem Experten 5 Mythen zu KI

Die Veröffentlichung könnte in Zukunft einen großen Einfluss auf die Medienwelt bedeuten. Wie genau das ablaufen wird, sehen wir dann vielleicht in wenigen Tagen oder Wochen.

Nicht ohne Kritik: Einige Künstler haben OpenAI kritisiert, weil ihre Werke angeblich ohne Zustimmung zur Entwicklung von Sora genutzt wurden. Sie werfen dem Unternehmen »unbezahlte Forschung und PR« vor.

2. Neues Reasoning-Model

Details sind bislang knapp, aber OpenAI plant ein verbessertes Modell für logisches Denken. Das könnte besonders für anspruchsvolle Anwendungen, wie wissenschaftliche Analysen oder Entscheidungsunterstützung, nützlich sein.

Was könnt ihr noch erwarten?

Angesichts der Tatsache, dass OpenAI in den nächsten 12 Tagen zwölf Livestreams geplant hat, gehen wir davon aus, dass es mehr als nur zwei spannende Ankündigungen geben wird, doch OpenAI hält sich bisher bedeckt.

Die Mitarbeiter und Chefs bei OpenAI scheinen sich jedenfalls auf die Events zu freuen und teasen auf X bereits fleißig.

So schreibt ein Mitarbeiter, dass OpenAI »unglaublich zurück« sei, woraufhin der Senior Vice President nur mit »IYKYK« antwortet. Das bedeutet so viel wie »Wer Bescheid weiß, weiß Bescheid«.

Natürlich ist es möglich, dass es sich bei dem Hype nur um eine Art Marketing-Gag handelt, doch wir trauen OpenAI durchaus zu, in den nächsten zwölf Tagen die eine oder andere große Neuerung anzukündigen. Wir bleiben gespannt.