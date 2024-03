Mit 17 Jahren hat ein Gymnasiast gerade das Moltimeter erfunden: eine Waage zur Messung von chemischen Verbindungen

Bei der Erfindung des jungen Franzosen Thibault de Percin handelt es sich nicht um eine analoge, sondern um eine digitale Waage. (Bildquelle: Adobe Stock)

Auf den ersten Blick ist Thibault de Percin ein einfacher junger Mann von gerade einmal 17 Jahren. Trotz seiner Jugend hat es der Oberstufen-Gymnasiast im Leben schon weit gebracht. In seinem Heimatland Frankreich wandert er gerade von Titelseite zu Titelseite.

Denn auf den zweiten Blick stellt sich Thibault als Erfinder heraus. Sein neuestes Projekt sorgt gerade für großes Aufsehen, schließlich soll es ein Problem lösen, vor dem Wissenschaftler schon lange stehen: das direkte Messen von Mol (via BFM TV).

Wenn es in euren Hinterstübchen gerade funkt und ihr euch sagt: Mol? Das habe ich doch zu Schulzeiten im Chemieunterricht schon mal gehört! , dann habt ihr recht.

Passend zum Thema Erfindungen Disney-Erfinder hat über 100 Patente angemeldet und zeigt jetzt seinen Hightech-Fußboden, mit dem das Holodeck aus Star Trek endlich wahr werden könnte von Patrick Poti

Wofür steht Mol?

Mol ist die Maßeinheit für die Stoffmenge eines (chemischen) Systems. Ein Mol wurde bis ins Jahr 2019 folgendermaßen festgelegt: Das ist die Stoffmenge, die aus ebenso vielen Einzelteilchen besteht, wie Atome in zwölf Gramm des Kohlenstoff-12-Isotops im Grundzustand enthalten sind (via Chemie.de) .

Da dies eine gewisse Unsicherheit beinhaltete, legten Experten einen exakten Wert fest, der ein Mol definiert: Er wird in der Avogadro-Konstante ausgedrückt, der zufolge ein Mol eines Stoffes zirka 602 Trilliarden Teilchen enthält – genau sind es 6,02214076 x 10 hoch 23 Teilchen.

18 Gramm Wasser sind ein Mol

Beispielsweise beträgt die molare Masse von Wasser 18 Gramm pro Mol (2 x 1,00794 g/mol + 15,9994 g/mol = 18,01528 g/mol). 18 Gramm Wasser sind also 1 Mol, 9 Gramm Wasser 0,5 Mol.

Wichtig ist das Mol für die Mengenangaben bei chemischen Reaktionen. Wer nun aus dem Gewicht eines Stoffes in Gramm auf Mol umrechnen will, muss das mittels eines komplizierten Rechenweges machen, den ihr euch hier genauer ansehen könnt.

Forscher nutzen Excel für die Berechnung

Der Einfachheit halber bedienen sich Chemiker jedoch Tools wie Excel, die mit entsprechenden Formeln ausgestattet schneller zu einem Ergebnis führen als die Berechnung per Stift und Papier.

Außerdem finden sich im Internet Seiten, die von Gramm auf Mol einer bestimmten chemischen Verbindung umrechnen.

Was es bislang aber noch nicht gab: Ein Gerät, das die Masse in Gramm misst und dann die Stoffmenge in Mol ausgibt.

Die Erfindung des Moltimeters

An dieser Stelle kommt Thibault ins Spiel: Sein sogenanntes Moltimeter übernimmt die oben beschriebene Aufgabe. Es genügt beispielsweise, ein zuvor auf null Gramm festgelegtes Glas (auch bekannt als Tara-Funktion) mit Wasser zu befüllen, die entsprechende chemische Formel einzugeben und schon gibt es die Stoffmenge in Mol aus.

Vereinfacht ausgedrückt, ist das Moltimeter eine Waage mit integriertem Algorithmus, der für bestimmte Verbindungen die Grammzahl in Mol konvertiert.

Passend zum Thema Erfindungen Fast wie aus einem Science-Fiction-Film: So wollen Forscher die Erderwärmung stoppen von Kevin Schmitz

Wie ist der Erfinder auf die Idee gekommen

Thibault hatte im Unterricht offenbar genug vom komplizierten Umrechnen von Gramm auf Mol. Er drückt es so aus:

Ich hatte diese Berechnung satt. Also fragte ich meinen Lehrer, ob es etwas gäbe, das die Berechnung für mich übernehmen könnte. Er sagte nein. Also habe ich das Moltimeter erfunden.

Ein Daniel Düsentrieb steckte aber schon immer in dem jungen Franzosen, wie sich seine Mutter Caroline erinnert:

Thibault hat schon immer gerne Innovationen hervorgebracht. Als er noch sehr jung war, baute er bereits Maschinen, Autos und Flugzeugträger aus Papier und Pappe.

Es winken 1.200 Euro Preisgeld

Mit seinem Moltimeter geht Thibault jetzt auf Reise: Am 3. März darf er zusammen mit elf weiteren Finalisten des Innovationswettbewerbs Trophées Innovez seine Erfindung im Musée des Arts et Métiers in Paris ausstellen. Dann wird auch der Sieger ermittelt, dem immerhin 1.200 Euro Preisgeld winken.

Eine Erfindung, von der nicht nur Forscher profitieren sollen, haben wir hier für euch:

Bricht mit allen Regeln: Dieses Fahrrad hat keine Räder - und funktioniert trotzdem

Neben dem Preisgeld dürfte aber vor allem die Anmeldung eines nationalen und/oder internationalen Patents interessant sein. Denn mit dem Abtreten der Rechte könnte Thibault womöglich weit mehr verdienen als 1.200 Euro. Selbst wenn es sich dabei letztlich um ein Spezialgerät für wenige Forschende handelt, das nicht direkt in jedem Haushalt benötigt wird.